KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü Güzelyurt'ta da törenlerle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın da katıldığı Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Buradaki tören yıl dönümü özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Arkeoloji Müzesi önünde devam eden yıl dönümü kutlama töreni, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı.

2. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Orbey Erçetin, Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Saniye Fındık günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptılar. Konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci anlatıldı.