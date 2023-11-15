KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü  Güzelyurt'ta da törenlerle kutlandı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “Kıbrıs Türk Halkının Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “Kıbrıs Türk Halkının Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun”

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,  Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın da katıldığı  Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Buradaki tören yıl dönümü özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Arkeoloji Müzesi önünde devam eden yıl dönümü kutlama töreni, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı.

2. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Orbey Erçetin,  Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Saniye Fındık günün anlam ve önemini belirten  konuşma yaptılar. Konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci anlatıldı.