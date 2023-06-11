Alas: “Mesarya'da sulu tarım, meyve ve sebzecilik büyük bir hata” Alas: “Mesarya'da sulu tarım, meyve ve sebzecilik büyük bir hata”

Yapılan açıklamada bu kararın, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) KKTCyapacağı resmi ziyaret nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat ile alındığı belirtildi.