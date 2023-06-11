Yapılan açıklamada bu kararın, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) KKTCyapacağı resmi ziyaret nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat ile alındığı belirtildi.