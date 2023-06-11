Yapılan açıklamada bu kararın, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) KKTCyapacağı resmi ziyaret nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat ile alındığı belirtildi.
Cumhuriyet Meclisi’nin Yarın Yapılması Planlanan Genel Kurulu 13 Haziran Salı Gününe Alındı
Cumhuriyet Meclisi’nin yarın yapılması gereken Genel Kurulu 13 Haziran Salı gününe alındı.
Yapılan açıklamada bu kararın, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) KKTCyapacağı resmi ziyaret nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat ile alındığı belirtildi.
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