Sayıştay Komitesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Tasarısı , 2020 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu ile Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Konulu Verimlilik, Etkinlik,ve Tutumluluk Sayıştay Denetim Raporu gündemleriyle toplandı.

Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantıya başkan yardımcısı Emrah Yeşilırmak ve üyeler Fırtına Karanfil, Ali Pilli, Salahi Şahiner katıldı.

İlk günem oybirliğiyle geçerken, ikinci gündemin genel görüşmesine bir sonraki toplantıda da devam edilmesi kararlaştırıldı.

Emrah Yeşilırmak Başkanlığındaki komite toplantsına komitenin başkan yardımcısı Filiz Besim ile üyeler Devrim Barçın ve Fırtına Karanfil katıldı. Ahme Savaşan mazaretli olduğu için toplantıda yer almadı. Toplantıya davet edilen çok sayıda Bakanlık temsilcisi, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu da toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda Enerji Dairesi Yasa Tasarısı ile Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yasa Tasarısı ele alındı.

Enerji Dairesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam edilirken, Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yasa Tasarısı genel görüşmeye açıldı.