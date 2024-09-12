Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, bugün toplanarak, “KKTC Elektrik Kurumunda Tespit Edilen Yolsuzluklar Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Komite, bahse konu rapora ilişkin değerlendirmesine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Sayıştay Komitesi, bugün, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Toplantıya, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, komite üyeleri UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'ndan (EL-SEN) yetkililer katılarak görüşlerini sundu.