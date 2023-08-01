Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını oy birliği ile onaylayarak Genel Kurulun gündemine sevk etti.