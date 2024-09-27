Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 10:30’da UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı. Meclis Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Komite, gündemindeki "Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi"nin ikinci görüşmesini tamamladı. Yasa önerisinin üçüncü görüşmesi, ivedilik bulunmadığından, bir sonraki toplantıda gerçekleştirilecek.

Yasa önerisinin sahipleri arasında UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı yer alıyor.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve KKTC Avcılık Federasyonu'ndan yetkililer de katılarak görüşlerini sundular. Toplantıda Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı da hazır bulundu.