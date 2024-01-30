Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP milletvekili Sıla Usar, “Sosyal Sigortalı Hastaların İlaca Erişim Sorunu” konulu güncel konuşmasında, reçete soruşturmasıyla ilgili sürece değinerek, vatandaşın eczacı ve hekimle karşı karşıya getirildiğini söyledi. Usar, “Ülkede güven ortamı kalmadı…” dedi.

Sosyal sigortalıların ilaca ulaşamadığını, eczacıların ve doktorların da ciddi mağduriyet yaşadığını, özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten Usar, insanların üzerinde korku iklimi yaratıldığını söyledi.

Bununla ilgili dava süreçlerinin yıllarca devam edeceğini, bir süre sonra mahkemelerin de kilitleneceğini söyleyen Sıla Usar, “Çok katmanlı mağduriyet yarattınız. Denetim yapılsaydı bugün bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Hala suçlu tanımı yapılmadı, çerçeve çizilmedi.….” dedi.

Sosyal Sigortalarda biriken faturalara işaret eden Usar, geri ödemelerin nasıl olacağını sorarak, güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü’nün süreçle ilgili bilgi vermesi gerektiğini belirten Usar, bundan sonraki süreçte denetimin nasıl yapılacağıyla ilgili çerçevenin çizilmesi, paydaşların bir masa etrafında bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

-Candan

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, “AKPA Temasları, Cuellar’ın Ziyareti ve Hızlanan Diploması Trafiği” konulu güncel konuşma yaptı. María Ángela Holguín Cuéllar'ın liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve yaklaşık bir hafta Kıbrıs’ta kalacağını ifade eden Candan, CTP olarak Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini Cuellar’a ilettiklerini söyledi. Geçen günlerde Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda da Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşlerini paylaştıklarını dile getiren Candan, siyasi eşitliğin en hassas oldukları nokta olduğuna dikkat çekti. Candan, tüm taraflar nezdinde müzakere masasının sonuç üretici şekilde kurulması için CTP olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti. Candan, AKPA temaslarına da değindi.

Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türklerle ilgili 14 maddelik paketini değerlendiren Armağan Candan, vatandaşlık, sağlık, kültür, eğitim ve geçişlerin kolaylaştırılması konularda adım atılacağının ifade edildiğini ancak bu 14 maddenin içinin doldurulması gerektiğini söyledi.

Uzun yıllardır haksız şekilde bekletilen Avrupa Birliği vatandaşlığından yararlanamayan yüzlerce, binlerce Kıbrıslı Türk olduğunu kaydeden Candan, önlemler açıklanır açıklanmaz telefonlarının çalmaya başladığını belirtti.

Armağan Candan, bu taahhüdün bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini söyleyerek, bunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Candan, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde yapılan ticaretin geliştirilmesi kapsamında 6 yeni işlenmiş ürünün daha Güney Kıbrıs'a satılabilmesine yönelik taaddüt verildiğine işaret etti. Bu konuyu önemsediklerini kaydeden Candan, “Alabildiklerimizi cebimize koymamız, daha fazlası için doğru iletişimle bu konuların üzerine gitmeliyiz” dedi.

Narenciyede yaşanan sorunlara da değinen Candan, bütçe görüşmelerinde narenciyede yaşanacak sorunların altını çizdiklerini ifade ederek, “Maalesef oldukça geç kalındı. Mandora ağaçların altına dökülüyor. İhracat ve kesim konusunda istenilen noktada değiliz. Bu konunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. Üretici karamsarlık içinde. Önümüzdeki 5-10 gün çok kritik” şeklinde konuştu.

-Ertuğruloğlu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ilk temasını bugün yapan María Ángela Holguín Cuéllar'ın Rum tarafının bakış açısını değiştireceği yönünde bir beklentisi olmadığını ifade ederek, “Rum tarafı devlet, biz de o sözde devletin toplumu muamelesi gördüğümüz sürece ortak zemin yoktur, olmayacaktır” dedi.

Ertuğruloğlu, sportif, kültürel, siyasi, tüm sektörlerde yaşanan sıkıntıların temelinde Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyor olması ve bunu da Kıbrıslı Türklerin aleyhine kullanmasından kaynaklandığını söyledi.

1960 Cumhuriyeti'nde garanti edilmiş siyasi eşitlik olduğunu anımsatan Tahsin Ertuğruloğlu, “Bir gecede siyasi eşitlik gitti, biz dünyaya merkezi otoriteye isyan etmiş asi bir azınlık olarak yansıtıldık” dedi.

2008’de, UBP Genel Başkanı olduğu yıl, DİSİ Genel Başkanı Nikos Anastasiadis ile UBP’de bir araya geldiğini söyleyerek, vatandaşlık konusunda Anastasiadis ile arasında geçen bir diyaloga işaret eden Erturğuloğlu, Rum tarafının bu konuyu propaganda malzemesi haline getirdiğini söyledi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Yeşil Hat Tüzüğü hakkında da konuşarak, kişilerin kişisel ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilmesi adına Kıbrıs Türk halkının statüsünün ayaklar altına alındığını söyledi.

-Candan

Yeniden söz alan Armağan Candan, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun olduğu noktadan daha iyi noktaya götürülmesi için harekete geçilmesi gerektiği, aksi halde 2024 yılında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun AHİM tarafından etkinliğinin ciddi şekilde sorgulanabileceğini söyledi.