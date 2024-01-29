Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle toplandı.

Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği, 2024 yılının ilk toplantısı bugün Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği, 2024 yılının ilk toplantısı bugün

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.45’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ile bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi var.

Toplantıda ayrıca, Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınacak.