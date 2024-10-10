Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 20.00’de toplandı.

UBP Milletvekili Kutlu Evren'in adaylıktan çekilmesi üzerine Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeniden Zorlu Töre’yi önerdi.

Oylamaya geçmeden önce söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Tufan Erhürman, oy kullanılırken telefonların dışarıda bırakılması ve oy pusulalarının belirlenen şekilden farklı katlanmaması konusunda uyardı. Erhürman ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük'ün, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı oylama sırasında katip olarak görev yapmamasını istedi.

Erhürman'ın talebi üzerine katiplik görevine UBP Milletvekili Fırtına Karanfil'in getirilmesinin ardından oylamaya geçildi.

Başkanın yanı sıra başkan yardımcısı ve katipler seçilecek.