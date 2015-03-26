Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Soykütüğü kayıt sisteminin oluşturulması, döl kontrolü ile mesleki eğitim çalışmalarının yapılması amacıyla Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı tanıklığında TC Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Cemalettin Özden ile KKTC Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Yeşilada arasında işbirliği yapılmasına ilişkin protokol imzalanacak. (10.00 - Yer: Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı Toplantı Salonu)

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve SOS Çocukköyü Derneği ihtiyaçlar ve kaynaklar çerçevesinde kurumlararası sürdürülebilir işbirliği yapmayı öngören bir protokol imzalayacak. (10.00 - Yer: SOS Çocukköyü Derneği)

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, CAS çalışanlarını eylem yerleri olan eski KTHY binası önünde ziyaret edecek. (10.00)

KKTC Kızılay Derneği’nden bir heyet TDP’yi ziyaret edecek. (10.00)

Elektrik Mühendisleri Odası, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile birlikte düzenlediği “PV Uzmanlık Eğitimi”ni tamamlayan katılımcılar için sertifika töreni düzenleyecek. (11.00 Yer: Oda Laboratuvar Binası)

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Derviş Eroğlu, siyasi vizyon belgesini açıklayacak. (12.00 - Yer: Lefkoşa Merit Otel)



