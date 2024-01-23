Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

Zorlu Töre başkanlığındaki Genel Kurul toplantısı saat 12.15'te başladı.

TDP Gazimağusa İlçe Başkanı Balcı TDP Gazimağusa İlçe Başkanı Balcı

Gündemde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.