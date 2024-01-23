Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.
Zorlu Töre başkanlığındaki Genel Kurul toplantısı saat 12.15'te başladı.
Gündemde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.
Zorlu Töre başkanlığındaki Genel Kurul toplantısı saat 12.15'te başladı.
Gündemde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.
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