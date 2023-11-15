Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. Yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da düzenlenen iki törenle kutlandı.
İlk tören Gazimağusa Zafer Anıtı’nda yapıldı ve protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle buradaki tören sona erdi.
İkinci tören ise Polatpaşa Bulvarı’nda yer aldı.
Tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve 4.Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut, halkın ve birliklerin bayramını kutladı.
Çanakkale Ortaokulu öğretmeni Ayşe Direk, törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40.yaşını kutlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.
Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Erencan Çevik de, “15 Kasım” isimli şiiri okudu.
4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Binbaşı Çağdaş Abiç ise törende yaptığı konuşmada, 1974’de karanlık günlerin geride kalarak, Mutlu Barış Harekatı’yla adaya barış geldiğini söyledi.
KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzey’in Yıldızları Horon Ekibi’nin dans gösterisi sunduğu törende Emrah Daban ve Türkan Yahyaoğlu’nun müzik performansının ardından resmigeçit yapıldı.
Tören, Mehteran Birliği’nin konseriyle sona erdi.