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Cumhurbaşkanlığının assolistleri

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

04 Ağustos 2020, 03:22

Halk daha ısınma aşamasında.

Ama siyasette CB ana gündem.

Hükümet ortaklarının adımları buna dayalı.

Arıklı’nın stratejisi, Akıncı ve Erhürman’ın da.

Bir de geriden Denktaş uç verdi.

Tatar düşerken, kalkar mıyım derdinde.

Ama  kampanya start almak üzere.

Ve bu saatten sonra ivme yön değişmez.

Düşenler, daha da sert düşer.

Yol alanlarsa yükselir.

Yeni katılımcılarsa destek görmez.

*****

Kampanya sadece cila işi.

Birkaç mottonun öne çıkmasını sağlar.

Aday iyise cila atar, parlatır.

Ama resmin bütününü değiştirmez.

Çok büyük bir sürpriz olmazsa tabi.

Şimdilik tablo net.

Erhürman ve Akıncı başabaş.

Pandemi öncesi 3.olan Erhürman artık ilk 2.

Tatar, yarıştan kopmuş, 3.lük kavgasında.

Her an Özersay’ın gerisine düşebilir.

Elbette, bu tespitler manipülasyon değil.

Veriler var, ama en önemlisi kamuoyu tavrı var.

Ve bu tavır tabloyu gözlere seriyor.

*****

Cumhurbaşkanlığı assolistleri  artık netleşti.

Sahnede Erhürman ve Akıncı var.

Ve belli ki bu ikilinin mücadelesini izlenecek.

Kavga beklenmiyor, çatışma da.

Her iki aday da makul.

Ama fark yaratcak tavırlar bekliyoruz.

Mesela nasıl bie KKTC?

Anayasal Cumhurbaşkanlığı mı yapacaklar?

Yoksa müzakere çemberinde mi dönecekler?

Aslında “Sana niye oy vereyim” sorusunu yanıtlayacaklar.

Belki de ilk kez Kıbrıs konusu gündemi domine edemeyecek.

İç dengeleri, siyaseti, yolsuzluğu, sistemi konuşacağız.

Sürdürülemez yapıda çürümeye terk edilen KKTC’yi konuşacağız.

*****

İlginç bir 2.tur bekliyor bizi kısacası.

Örgütsüzlüğü avantaja çevriren bir Akıncı.

30 altı-70 üzeri kitleyi kendine kilitlemiş bir Akıncı.

Anayasal Cumhurbaşkanlığı vurgulayan bir Erhürman.

Devletin koordinatörü iddiasında bir Erhürman.

Çokça konuşacağız daha.

Ama en büyük keyif bu 2 assolistin tv tartışması.

Akıncı olaya sıcak, Erhürman da .

Ve bu ikiliyi başabaş bir prgramda bekliyorum.

Belki finiş düğümünü çözen de bu program olacak zaten.

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