Açıklama şöyle;

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ile birlikte düzenleyeceği ortak basın toplantısını izlemek üzere hiçbir ayrım gözetilmeden bütün basın mensuplarına, tarafımızdan çağrı yapılmıştır.

Tarafımızdan yapılan ikinci çağrıda da akredite işlemlerinin tamamlanabilmesi için sarı basın kartlarının tarafımıza gönderilmesini rica etmiştik. Yenidüzen gazetesi Haber Müdürü Meltem Sonay, sarı basın kartını göndermiş ve söz konusu basın toplantısına alınmıştır. Yenidüzen gazetesi yazarlarından Serhat İncirli ise basın kartını göndermemiş, akreditesini yapmamış ve Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ortak basın toplantısına alınmamıştır. Bu konu ile ilgili kayıtlar elimizde mevcuttur. Gerçek böyle olmasına rağmen, Serhat İncirli basın ahlak kurallarını çiğneyerek kamuoyunu yanıltıcı ve gerçek dışı açıklamalarda bulunmaktadır. Kamuoyunun ve basın camiasının bilgisine sunarız.”