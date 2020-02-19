Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya

Pazartesiden itibaren tek tek ele alacağım.
Her gün bir adayı analiz etmeye çalışacağım.
Hiçkimseye aidiyet duymamanın rahatlığında.
Yarış nerede başlıyor nerede bitiyor.
Manipülatif anketleri yok sayınız.
Para karşılığı yorumları da.
Partilere göbek bağı olanları da.
Siz aklınızı efendi yapınız.
Algı operasyonlarının ağına düşmeden.
Dünü de düşününüz, yarını da.
Evladınızı da ülkenizi de.
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Bu pencereden bakıldığında durum net.
Kafa kafaya 3 aday var.
Tümü de %20-22 bandında dolanıyor.
Kimler mi?
Erhürman, Akıncı ve Tatar.
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Erhürman “makul kişi”.
Yalnız CTP’nin değil, sessiz çoğunluğun sıcak baktığı isim.
İkinci tura kalması halinde kesin favori.
Tek handikapı partisindeki Brütüsler.
Onlar da sessiz çoğunluğa uyarsa Erhürman 2.turda.
Büyük olasılık 2.turun da kesin favorisi.
Karşısında Tatar ve Akıncı olsa da favori.
Yani Erhürman’ın tek sorunu 2.tura çıkmak.
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Akıncı’nın durumu karışık.
Kavga, dövüş, gerginlik kampanyasının temeli.
Kıbrıslılık aidiyetini körüklüyor.
Prim yapar mı?
Kanaat, yapacağı kadar primi yaptığı.
2.tura kalır mı?
Çok başabaş durumunda diğer 2 adayla.
2.tura kalması CTP ve UBP seçmenine bağlı.
2.tura Tatar ile kalırsa favori.
Erhüman ile kalırsa eve döner.
Yani?
Yani Akıncı’nın durumu karşısındaki adaya bağlı.
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Tatar’ın durumu net.
2.tura kalsa bile imkansız.
Net olan durumu bu.
Ancak 2.tura kalıp kalamayacağı flu.
Herşey UBP’ye bağlı.
Parti oylarını konsolide edebilecek mi?
2.tura çıkabilecek mi?
Sağlam bir UBP’linin söylemini tekrarlayım.
“Tatar, 2. tura kalırsa bunu Tatar sağlamış olmayacak. 2.tura kalan aslında UBP olacak”
Yani?
Yani Tatar’ın 2.tura kalması mümkün.
Ancak 2.turu alması namümkün.
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Diğer adaylarımız da var elbette.
Erhan Arıklı var.
Kazanma iddiası yok.
Parti oyunu ve şahsını tartmaya hazırlanıyor.
Parti oyunu korur yada üzerine çıkarsa güçlenir.
Ayrıca 2.tur için koz yaratılmış olacak.
Olası bir hükümet modeli için.
Bir de Kudret Özersay var.
Erhan Arıklı ile ayni kulvarda koşuyor.
İddiası yok.
Aidiyeti olan bir seçmeni yok.
Niye Cumhurbaşkanı adayı olduğu da pek anlaşılamadı.
Seçime girer, kaybeder ve eve döner.
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Şimdilik genel geçer konjonktür bu merkezde.
Elbette atmosfer ısınacak.
Belki de sertleşecek.
Biz hep burada olacağzı.
Ancak bugünün görünümü bu.
Erhürman, Akıncı ve Tatar zirvede kafa kafaya.
Arkada yarıştan kopmuş Arıklı ve Özersay.
Yarınlarda dramatik değişiklikler olur mu?
Göreceğiz.
Ve yazacağız.