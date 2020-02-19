banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119574
ALTIN
312.535
DOLAR
6.0555
STERLİN
7.8891
EURO
6.5509

Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

19 Şubat 2020, 05:51

Pazartesiden itibaren tek tek ele alacağım.

Her gün bir adayı analiz etmeye çalışacağım.

Hiçkimseye aidiyet duymamanın rahatlığında.

Yarış nerede başlıyor nerede bitiyor.

Manipülatif anketleri yok sayınız.

Para karşılığı yorumları da.

Partilere göbek bağı olanları da.

Siz aklınızı efendi yapınız.

Algı operasyonlarının ağına düşmeden.

Dünü de düşününüz, yarını da.

Evladınızı da ülkenizi de.

*****

Bu pencereden bakıldığında durum net.

Kafa kafaya 3 aday var.

Tümü de %20-22 bandında dolanıyor.

Kimler mi?

Erhürman, Akıncı ve Tatar.

*****

Erhürman “makul kişi”.

Yalnız CTP’nin değil, sessiz çoğunluğun sıcak baktığı isim.

İkinci tura kalması halinde kesin favori.

Tek handikapı partisindeki Brütüsler.

Onlar da sessiz çoğunluğa uyarsa Erhürman 2.turda.

Büyük olasılık 2.turun da kesin favorisi.

Karşısında Tatar ve Akıncı olsa da favori.

Yani Erhürman’ın tek sorunu 2.tura çıkmak.

*****

Akıncı’nın durumu karışık.

Kavga, dövüş, gerginlik kampanyasının temeli.

Kıbrıslılık aidiyetini körüklüyor.

Prim yapar mı?

Kanaat, yapacağı kadar primi yaptığı.

2.tura kalır mı?

Çok başabaş durumunda diğer 2 adayla.

2.tura kalması CTP ve UBP seçmenine bağlı.

2.tura Tatar ile kalırsa favori.

Erhüman ile kalırsa eve döner.

Yani?

Yani Akıncı’nın durumu karşısındaki adaya bağlı.

*****

Tatar’ın durumu net.

2.tura kalsa bile imkansız.

Net olan durumu bu.

Ancak 2.tura kalıp kalamayacağı flu.

Herşey UBP’ye bağlı.

Parti oylarını konsolide edebilecek mi?

2.tura çıkabilecek mi?

Sağlam bir UBP’linin söylemini tekrarlayım.

“Tatar, 2. tura kalırsa bunu Tatar sağlamış olmayacak. 2.tura kalan aslında UBP olacak”

Yani?

Yani Tatar’ın 2.tura kalması mümkün.

Ancak 2.turu alması namümkün.

*****

Diğer adaylarımız da var elbette.

Erhan Arıklı var.

Kazanma iddiası yok.

Parti oyunu ve şahsını tartmaya hazırlanıyor.

Parti oyunu korur yada üzerine çıkarsa güçlenir.

Ayrıca 2.tur için koz yaratılmış olacak.

Olası bir hükümet modeli için.

Bir de Kudret Özersay var.

Erhan Arıklı ile ayni kulvarda koşuyor.

İddiası yok.

Aidiyeti olan bir seçmeni yok.

Niye Cumhurbaşkanı adayı olduğu da pek anlaşılamadı.

Seçime girer, kaybeder ve eve döner.

*****

Şimdilik genel geçer konjonktür bu merkezde.

Elbette atmosfer ısınacak.

Belki de sertleşecek.

Biz hep burada olacağzı.

Ancak bugünün görünümü bu.

Erhürman, Akıncı ve Tatar zirvede kafa kafaya.

Arkada yarıştan kopmuş Arıklı ve Özersay.

Yarınlarda dramatik değişiklikler olur mu?

Göreceğiz.

Ve yazacağız.

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim