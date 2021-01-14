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Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

14 Ocak 2021, 04:57

Neden gençler?

Çünkü bu gençler göç etmediler.

Koşarak değil, milim milim ilerlemeyi yada hiç ilerlememeyi göze aldılar.

Ama memleketlerinde kaldılar.

Hepsi de yaratarak üretiyor.

Hepsi de küresel kuşatmaya direniyor.

Hepsi de özgünler.

Ama bir o kadar da evrenseller.

Belki de başka ülkede olsalar şuan Dolce Vita yaşayacaklardı.

Ama onlar kalıp, kıt kanaat bir yaşamı ve üretmeyi tercih ettiler.

Hayatlarını başka mesailerle sürdürüyorlar.

İstemedikleri uğraşlara katlanıyorlar.

Çünkü maaş elde etmek zorundalar.

Yoska ürettiklerini üretmeyecekler.

*****

Peki neden Cumhurbaşkanı?

Çünkü siyaset güden bir makam değil.

Çünkü gençlere önem verdiğini söyledi defaatle.

Çünkü Devletin başı.

Bu yüzden Cumhurbaşkanı Tatar’a açık çağrımdır.

Müthiş gençler var Sayın Cumhurbaşkanı.

Bu gençler, Dereboyunda baba parası ile BMW sürmüyorlar.

Ana parası ile Gucci gözlüklerle caka satmıyorlar.

Devlete memur olma derdinde de değiller.

İstedikleri yaratım süreçlerine katkı yapılması.

Önlerinin açılması, üretimlerinden gelir elde edilmesi.

*****

Mesela Umay Kutay.

Enaz Tracey Emin kadar yetenekli.

Ama biz onu reklam dünyasından biliyoruz.

Peki neden Umay, Tracey kadar yetenekli iken bundan haberimiz yok?

Neden Devlet bu yeteneği küresel dünya için desteklemesin?

Veyahut Aygün Kencer.

Yeni iletişim dünyasında farklı bir yetenek.

Güldürüyor, düşündürüyor.

En az James Corden kadar yeteneki ve üretici.

Neden Devlet Aygün’e özgür bir yaratım alanı için katkı sağlamıyor?

Ayni şekilde Münevver ve Emre Pehlivan.

Evrensel dil içeren bir şarkı yapmış, video çekmişler.

En az Sıla ve Yalın kadar yetenekliler.

Neden bu gençlerin videosu da milyonlarca izlenmesin?

Neden Devlet bu gençlerin önünü temizlemesin?

*****

Bir makaleye sığmayacak bir konu bu.

Zaten bahsedilenler da birkaç tane gencimiz.

Yüzlercesi her alanda var ve yaratıyorlar.

İnadına da üretiyorlar.

Ama yapayalnızlar.

Memur zihniyetinde maaş kazanmak için mesai yapıyorlar.

Özgürlüklerinin kısıtlanması pahasına.

Ama öte yandan hayallerinden de vazgeçmiyorlar.

*****

Bu yüzden hade Sayın Tatar.

Devletin ilgisine ve sıcaklığı bu gençler için önemli.

Göstereceğiniz ilgi ve çaba onlara güç verecek.

Kariyerlerine yapılacak katkı onları daha güçlü kılacak.

Yollarını aydınlatacak.

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