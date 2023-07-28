Hristodulidis, ziyaretin, çıkmazı kırma ve Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlama çabaları çerçevesinde siyasi boyut da taşıdığı görüşünde

Rum tarafı bugünkü KŞK Antropoloji Laboratuvarı ziyareti sonrasında yayımlanacak ortak açıklamada kayıplar meselesinin siyasi değil insani mesele olduğu mesajı verilmesinde ısrarlı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bugün Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarına yapacakları ziyareti ve bu kapsamdaki görüşmelerini “çok önemli” addettiğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis dün akşam yaptığı açıklamada, bu sabah saat 09.00’da başlayan KŞK Antropoloji Laboratuvarı ziyareti ve görüşmelerinin “çıkmazı kırma Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlama çabaları” çerçevesinde siyasi bir boyut da taşıdığını, bu nedenle görüşmeye büyük önem verdiğini söyledi.

Kayıplar meselesinin tamamen insanî bir mesele olduğunu da söyleyen Hristodulidis Cumhurbaşkanı Tatar ile bugün yapacakları görüşmede “daha çok sonuç alınabilmesi için KŞK çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dair net bir mesaj verilmesi” beklentisi taşıdığını belirtti.

Hristodulidis, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı konusuna da kısaca değindiği açıklamasında, konu hakkında Birleşmiş Milletlere ve Avrupa Birliği'ne bilgi verdiklerini, bölgede sakin Rumlarla da görüşeceğini açıkladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bugünkü ziyareti sonrasında KŞK ve kayıplar konusuna dair mesajlar içerecek ortak bir açıklama yapmasının beklendiğini kaydetti.

Alithia, “Diyaloğun Yeniden Başlaması Beklentisiyle, Bugün KŞK Laboratuvarına Tatar-Hristodulidis Ortak Ziyareti” başlığıyla aktardığı haberinde liderlerin KŞK ziyaretlerinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin, Kıbrıs’ta adil ve sürekli bir barış bulunması için Annan Planı döneminde gösterdiği samimiyeti yeniden gösterebileceği” açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşiyor olduğuna dikkat çekti.

Haberi Haravgi “Tatar-Hristodulidis Antropoloji Laboratuvarı Ziayreti Bugün… Başkanlık Sarayı Olumlu Mesajlar İçeren Ortak Açıklama (önceden) İlan Etti” ve Politis “Olumlu İşaretlerle Ortak Bir Ziyaret… Bugün Antropoloji laboratuvarında Tatar-Hristodulidis Görüşmesi” başlığını kullandı.

Her iki gazete de Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bugünkü ortak ziyaret ve görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yapılacağını dün Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Letimbiotis Rum yönetiminin ortak açıklamada, “kayıplar meselesinin siyasi değil her iki toplumu da ilgilendiren insani bir mesele olduğu” mesajı verilmesinde ısrar ettiğini de söyledi.