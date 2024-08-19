Yayla köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın köy ziyareti sırasında söylediği iddia edilen sözlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, bu yöndeki haberlere tepki gösterdi.

Rüstemoğlu, “Bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır” dedi.

Yayla köyü muhtarı Murat Rüstemoğlu yaptığı açıklamada, bazı yayın organlarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a atfedilen sözlerin ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yer alan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Rüstemoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Yayla köyünü ziyaretinde yaptığı konuşmada “Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’deki kayyumuyum” şeklinde bir ifade ve söylemde bulunmadığını vurguladı.

Rüstemoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her zaman halkın içerisinde yer alan Cumhurbaşkanımız Tatar, 11 Ağustos günü köyümüzü ziyaret edip, köyümüzün sorunlarını dinlerken, Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeleri de aktardı. Cumhurbaşkanımız iki devletli çözüm politikasından vazgeçilemeyeceğini ifade ederken, Anavatan Türkiye ile var olan ilişkilerimizin daha da güçlenmesi gerektiğine işaret etti ve ‘en büyük gücümüz ve destekçimiz Anavatan Türkiye’dir. Rum Yönetimi Başkanı ve içimizdeki bazı çevreler beni 'Türkiye’nin adamı' olarak suçluyorlar. Bu suçlamalar benim için önemli değildir. Benim için önemli olan 'Anavatan Türkiye ile var olan ilişkilerimizin daha da güçlenmesidir' dedi. Gerçek böyle olmasına rağmen bazı yayın organları Cumhurbaşkanımızı yıpratabilmek uğruna yalan haber yapmışlardır. Bu yayın organlarını kınıyorum ve kendilerini doğru haber yapmaya davet ediyorum.”