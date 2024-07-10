Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Ulusal Kanal’a” verdiği demeçte söyledikleri, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer bulurken, Rum Yönetimi Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un Cumhurbaşkanı Tatar’ın söylemlerine yanıt veren bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına “Kıbrıs Sorununun Çözümü Federal Bir Cumhuriyet’te İki Devlet- Ersin Tatar’ın Yeni Anlaşılmaz Önerisi” başlıklarıyla yer verirken, Papadopulos ise açıklamasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçen gün yaptığı açıklamaların Türk tarafının son zamanlarda iki devlet konusunda yaptığı açıklamalarla aynı olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devlet çözümü ve KKTC’nin AB’ye katılımı konusundaki söylemleri konusunda dün Rum Başkanlık Sarayı'nda açıklamalarda bulunan Papadopulos, sözlerini kısaca şöyle sürdürdü;

“Kıbrıs AB üyesidir ve Kıbrıs sorununun çözümüyle de ilgili bir hüküm vardır. Sayın Tatar ve Türk tarafının müzakere masasına dönmesi ve AB’nin katkısıyla bugüne kadar yapılan görüşmeler temelinde iki kesimli iki toplumlu bir federasyon çözümü bulunması halinde, Kıbrıs Türk toplumu AB’nin tüm nimetlerinden yararlanacaktır.”

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıslılara yönelik açık mektubunda “geçmişte beklenti yaratan ama gerçekleşmeyen çözümlerden uzaklaşıldığına” dair ifadesi konusunda ise Papadopulos, Holguin’in açık ve net olduğunu söyledi.

Holguin’in süreçten söz ettiğini ve bunun Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarıyla hiçbir ilişkisi olmadığını ifade eden Papadopulos, Holguin’in BM Genel Sekreteri'ne yönelik raporunu bekleyeceklerini dile getirdi.

Kıbrıslılara yönelik açık mektubundan, Holguin’in çabalarını sürdürdüğünü ve ortak bir gelecek için sürdürülebilir bir çözüm aradığını anladıklarını da kaydeden Papadopulos, ortak gelecek ve sürdürülebilir bir çözümün Sayın Tatar’ın arzu ettiği iki devletle uyuşmadığını iddia etti.

Holguin’in çabalarını sürdürdüğünü ve kendilerinin de bunu istediğini ifade eden Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in de bu misyonun başarılı olması için iş birliğinde bulunacağını savundu.

Başka bir soruya yanıtında ise Yunanistan hükümeti ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le tam bir uzlaşı ve gıpta edilecek bir iş birliğine sahip olduklarını da dile getiren Papadopulos, Hristodulidis’in Miçotakis’le düzenli iletişim halinde olduğunu dile getirdi.

Papadopulos, Hristodulidis’in gerçekleştirdiği görünen ve görünmeyen diplomatik çabaların, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için Türk tarafının müzakere masasına geri dönmesi amacıyla uluslararası faktörün harekete geçirilmesiyle alakalı olduğunu iddialarına ekledi.

Konuyla ilgili haberler Fileleftheros’ta “İki Devlet ve AB için free-pass- Tatar Herhangi Bir Karşılık Olmadan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avantajlarından Yararlanmak İstiyor- Lefkoşa’dan Yanıt”; Politis’te “Holguin Raporunu Sunuyor- New York’ta Karar Zamanı- Tatar’dan Garip Açıklama”; Haravgi’de ise “Tatar: İlk Önce İki Devletin Kabul Edilmesi ve Sonra Federasyonla İlgili Herhangi Bir Görüşme- Lefkoşa’dan Tatar’a ‘Kıbrıs AB Üyesidir ve Çözümle İlgili Hüküm Var’ Yanıtı” başlıklarıyla yer aldı.