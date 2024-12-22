Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muğla’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Sağlık Bakanlığı ambulans helikopterinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanının hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum”