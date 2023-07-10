Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teknolojik olarak gelişen, fiziki ve beşerî olanaklarını artıran Kıbrıs Türk basınının, aynı zamanda halkı aydınlatırken; tarafsız, doğru habercilik ve basın etik ilkelerini rehber edinmesinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin veya köşe yazarlarının fikir özgürlüğü kisvesi altında, nefret söylemine varacak şekilde herhangi bir şahsa, kuruma ve/veya düşünceye yönelik onur kırıcı, küçük düşürücü bir üslupla ve hasmane bir tutumla saldırılmaktan imtina etmeleri gerektiğini belirten Tatar, “Bu düzlemde de önümüzdeki dönemde atılması gereken adımların olduğu kanaatindeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar mesajında, Osmanlı Devleti’ndeki yenileşme ve ıslahat hareketleri ile görülmeye başlanan ilk gazetelerden etkilenen Kıbrıs’taki Türk aydınların da Kıbrıs’ta gazeteler çıkarmaya başladığını ve 1889 yılında ilk kez bir Türk tarafından Osmanlı Türkçesi ile Saded isimli gazetenin yayın hayatına başladığını ifade etti.

Saded’in yayın hayatına başlamasının anısına her sene 11 Temmuz’un Basın Günü olarak kutlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Bu özel gün, bizlere ülke basın tarihinde basın kuruluşlarımızın üstlendiği tarihi sorumluluğu hatırlama, tarihsel süreç içerisinde basın kurumunun kat ettiği aşamaları, elde ettiği başarıları ve pek tabii ki yaşamakta olduğu etik ve yapısal sorunları irdeleme fırsatı sunmaktadır.”

Kıbrıs Türk basınının, türlü zorlukları başarıyla aşarak, halka hizmet noktasında saygın bir mertebeye erişmesinin, tarihi bilen herkesin malumu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ı tek yanlı ilhak etmesi sonucu 1914 yılından 1919 yılına kadar Ada’da sessizliğe bürünen Kıbrıs Türk basınının, daha sonra küllerinden doğduğuna dikkat çekti.

“Kıbrıs Türk basını, çok sesliliğin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı sağlamıştır”

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“İngiliz yönetiminde faaliyet gösteren gazetelerin birçoğu 1931 İsyanı sonunda alınan önlemler ile İngiliz yönetiminin sansürüne ve baskısına uğrasa da, basınımız ENOSİS’e karşı Kıbrıs Türkü’nün sesi soluğu olmuştur… O günlerden günümüze hem sayısal hem de niteliksel anlamda büyük aşamalar kat eden ve güçlü bir geleneğe ulaşan Kıbrıs Türk basını, görmeyene göz, işitemeyene kulak, konuşamayana dil olarak demokrasinin, çok sesliliğin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı sağlamıştır.”

“Ülke siyasetine yön verme kapasitesine erişmiştir”

Kıbrıs Türk basınının, kuşkusuz, gelişen teknolojik olanaklara bağlı olarak niceliksel manada artan "haber portalı", "web sitesi" gibi medya kanallarıyla bugün nüfusa oranla fazla sayıda basın odaklarıyla ülke siyasetine yön verme kapasitesine eriştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojik olarak gelişen, fiziki ve beşerî olanaklarını artıran Kıbrıs Türk basınının aynı zamanda halkı aydınlatırken; tarafsız, doğru habercilik ve basın etik ilkelerini rehber edinmesi büyük öneme sahiptir.

Nesnel gerçekliği tahrip etmeden, hakikati anlatmayı bir sanat gören anlayışın tezahürü olması gereken basının bu noktada kendi kendini denetleyecek bir bütünlükte olması etik açıdan elzemdir.

Gazetecilerin veya köşe yazarlarının fikir özgürlüğü kisvesi altında, nefret söylemine varacak şekilde herhangi bir şahsa, kuruma ve/veya düşünceye yönelik onur kırıcı, küçük düşürücü bir üslupla ve hasmane bir tutumla saldırılmaktan imtina etmeleri gerekmektedir. Bu düzlemde de önümüzdeki dönemde atılması gereken adımların olduğu kanaatindeyim.”

"Her dönemde Kıbrıs Türk halkının sesi olarak Kıbrıslı Türklerin siyasetlerini, bakış açılarını, duruşlarını dünyaya yansıtan, toplumsal var oluş mücadelesine yadsınamaz katkısı olan Kıbrıs Türk basınına bugüne kadar emek veren herkesi can-ı gönülden tebrik ederek, hayatta olmayanları anan" Cumhurbaşkanı Tatar, tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü "en içten duygularla" kutladı, saygılarını sundu.