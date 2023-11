Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Konya Selçuk Üniversitesi’de fahri doktora takdim edildi.

Selçuk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine katılan Cumhurbaşkanı Tatar, burada “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu ilk dersi de verdi.

Ders öncesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40 yıllık tarihini anlatan video gösterimi de yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’a akademik yıl açılışına katılımından dolayı teşekkür etti, KKTC’nin 40. Yılını kutladı.

-Cumhurbaşkanı Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Konya’da yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tatar, Konya’da savunma sanayii buluşmasına katıldığını, şimdi de üniversitede bulunduğunu ifade ederek, KKTC’yi burada temsil etmekten ve KKTC’nin gelişimini anlatma fırsatı bulmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın Türkiye için güvenlik açısından önemine işaret eden Tatar, KKTC devletinin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gelişimini sürdürdüğünü işaret etti.

Kıbrıs tarihini öğrenci ve katılımcılara anlatan Tatar, Türk halkının Osmanlı devletinin hakimiyetimden başlayarak bu topraklarda var olduğunu anımsattı. Tatar, adanın İngiltere’ye kiralanmasının ardından Kıbrıs Türk halkının en acı günlerinin başladığını ifade ederek, Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ilhak edildiği yıllarda yaşananları anlattı.

Tatar, Kıbrıs’ta bir çok hükümdarlığın gelip geçtiğini ancak hiç bir zaman Rum Yunan hükümdarlığının yaşanmadığını ifade ederek, “büyük Yunanistan” hayaliyle Kıbrıs adasını ele geçirmek için Türk halkına karşı haksızlıklar, saldırılar yapıldığını, İngiltere ile işbirliği yapıldığını anlattı.

İngiltere’nin adada Kıbrıs Türk halkına karşı haksızlık yaptığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve sonrasında yaşanan saldırı ve katliamları anlattı.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında acı dolu günler geçirdiğini, garantör ülke İngiltere ile Birleşmiş Milletlerin de bunu izlediğini kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu acıya tek taraflı müdahale hakkıyla son verdiğini ve 1974 Barış Hatekatıyla Kıbrıs Türk halkını bağımsızlık özgürlük ve devletine kavuşturduğunu kaydetti.

Tatar, bugün Gazze’de de benzeri olayların yaşandığını ancak kimsenin kimse için savaşa girmediğini belirterek, garantörlüğün önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatının başarıya ulaşmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının 40 yıl önce devletini ilan ettiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta çok uzun yıllar federal zeminde bir anlaşma için müzakereler sürdürüldüğünü, ancak Türklerle hiç bir şeyi paylaşmak istemeyen Rumların Annan Planı’na da “hayır” dediğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının hala bu sürece sürüklenmeye çalışıldığını işaret eden Tatar, 60 yıldır çözüm bulunamayan Kıbrıs sorununun içinde en büyük zararı Kıbrıs Türk halkının gördüğünü vurguladı.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak tüm Kıbrıs’ın devletiymiş gibi, tüm Kıbrıs’ı temsil ediyormuş gibi Avrupa Birliği’ne alındığını işaret etti ve Kıbrıs Türk halkına karşı adaletsizlik ve haksızlık yaptığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının işte bu haksızlıklara karşı mücadele verdiğini ve devletini kurduğunu ifade eden Tatar, Mavi Vatanda, Doğu Akdeniz’de güçlü bir devlet olarak yerini aldığını işaret etti.

Tatar, Kıbrıs sorununun Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman önem verdiği bir konu olduğunu, her zaman önüne çıkan da bir konu olduğunu ancak Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında durmaya devam ettiğini anlattı.

KKTC’nin güçlenmesinin Türk devletleri açısından da önemli olduğunu belirten Tatar, Doğu Akdeniz’de Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak, iki devletli çözümü savunduklarını söyledi, Kıbrıs’ta bir oyuna gelmeden Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu milli davayı sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun; iki devletin işbirliğine dayalı egemenlik temelinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ile Türk askerinin ilelebet adada kalmaya devam edeceği bir anlaşma olacağını söyledi.