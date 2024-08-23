Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Deniz Komutanı Dz. Alb. Ayhan Yaman’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Deniz Komutanlığı’nda görevli Dz. Alb. Ayhan Yaman, kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr Ercüment Tatlıoğlu tarafından hazırlanan “Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri” isimli kitabı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri’nin rolüne dikkat çekerek, kitabın takdim edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı anısına hazırlanan kitabın kaynak niteliğinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın hazırlanması ve yayınlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.