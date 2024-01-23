Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, yazar Elif Veronika Öztürk tarafından “Basın ışığında Kıbrıs Barış Harekatı” isimli kitap takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kitabın yazarı Elif Veronika Öztürk’ü kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği harekatla Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu ve adaya barış geldiğini belirtti.

Tatar, bununla birlikte Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de temellerinin atıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili Türkiye’deki basında yer alan haberlerin gelecek nesillere aktarılması bakımından hazırlanan kitabın önemine vurgu yaparak, kitabı hazırlayan Elif Veronika Öztürk’ü tebrik etti.

Kitabı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunan Elif Veronika Öztürk ise kitapta Kıbrıs'ta zulüm altında kalan ve adadaki huzursuzluğu gidermek için 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde, Türkiye'deki basının duruşu ve durumunun yer aldığını kaydetti.