Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, kabulde Neşe Ergüçlü, eşinin 2021 yılında yayınladığı "Annan Planı Mülakatları" kitabı ile 2023 yılında yayınlanan İngilizce çevirisini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden, görsel ve yazılı medya alanında önemli görevlerde bulunan Süleyman Ergüçlü’nün, Kıbrıs Türk tarihinde, güçlü sosyal ilişkileri ve mesleki başarısıyla yerini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Medya Grubu’nda dönemin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Ergüçlü’nün, Annan Planı döneminde yaptığı mülakatların yer aldığı “Annan Planı Mülakatları” isimli kitabın İngilizce çevirisinin arşive girmesi ve kaynak olarak kullanılacak olmasının önemine vurgu yaptı.

Neşe Ergüçlü de yaptığı konuşmada, merhum Süleyman Ergüçlü’nün 2021 yılında çıkardığı kitabın İngilizce çevirisini hazırladığını ancak 2023 Ağustos’ta yaşamını yitirmesiyle yayınlandığını göremediğini ifade etti.

Neşe Ergüçlü, eşinin İngilizce olarak hazırladığı kitabın yayınlanmasını ve dağıtımını üstlendiğini belirterek, devlet kurumlarına ve üniversitelere kaynak olarak kullanılması için kitabı takdim etmeye başladığını kaydetti.