Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkmenköy İlkokulu’nda düzenlenen “Zengin Kıbrıs Kültürüne Yolculuk” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkmenköy’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Teşkilatı’ndaki devlet başkanları toplantılarına katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası’nda “Türkmen” isminin yer aldığını ifade etti, Türkmenköy isminin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün ismiyle, kültürüyle ve geçmişiyle Kıbrıs’ta mücadele verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün öz değerleriyle varlığını korumasının mutluluğu içinde olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığı ve mücadelesinde emeği geçenleri saygıyla andı. “Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadeleyi bilmek durumundayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için verilen mücadelenin, Kıbrıs Türkü’ne rehber olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi vererek, bağımsız bir devlet sahibi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıldönümünün kutlanacağına vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün devletinde onurlu bir yaşam sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta 50 yıldır barış, huzur ve güven olduğunu ifade etti.

Kültürel mirası öğreten ve manevi değerleri veren öğretmenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, anne ve babalardan sonra çocuklara ve gençlere en yakın olan öğretmenlerin bilgi aktarımı yaptığını kaydetti.

Öğrencilerin kişisel gelişimine ve alacakları eğitime dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Devletine sahip çıkmak, milli değerler, maneviyat, karakter gelişimi, özgüven, bayrak, ülke ve Türkiye sevgisi bizleri biz yapan inançlarımızdır, değerlerimizdir ve kültürel miraslarımızdır” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün İngilizlere, Rumlara ve Yunanlılara karşı direnerek kültürel mirasını nesilden nesile aktardığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Başarıdan başarıya ulaşan kahraman halkın evlatlarıyız. Bu devlet sizlerin devletidir sizlerin geleceğidir. Tavsiyem memleketinizi, ailenizi kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi, bayrağınızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sevmenizdir. Bunları başarırsanız gelecekte ülkenin yöneticileri siz olacaksınız.”