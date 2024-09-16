Tatar: "Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar da uluslararası hukukun ihlalidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ile adli yılın açılış törenine katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti.

-Tatar: "Ekiden olduğu gibi bu düzenin devam etmesi gerek"

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Mücadelemizde, varlığımızı, egemenliğimizi, milli değerlerimizi ve kültürel altyapımızı devam ettirebilmek için eskiden olduğu gibi bu düzenin devam etmesi gerekmektedir” dedi.

Milli değerlere sahip çıkılmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, adalet, hak ve hukukun da bu bağlamda önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, anlaşmalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta garantör bir devlet olduğunu, bir işgal söz konusu ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapılanların buna en büyük örnek olduğunu ve silah zoruyla devleti işgal eden Kıbrıslı Rumların adanın tek hakimi gibi davrandığını belirtti.

-"Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar da uluslararası hukukun ihlalidir"

Cumhurbaşkanı Tatar, 2004 yılındaki Annan Planı’na atıfta bulunarak, “Kıbrıslı Türkler tüm iyi niyeti ile ‘evet’ demesine rağmen, ‘hayır’ diyen Rum tarafının Avrupa Birliği’ne tek taraflı olarak üye olması hukukun bir ihlalidir” dedi.

Kendi varlığını, birliğini devam ettirebilmek adına kendi devletini kuran Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonların da uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti hukuk camiası ile bu değerlendirmelerde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.