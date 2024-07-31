Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, YÖDAK’ın çalışmaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yükseköğretimin yapılanabilmesi ve geliştirilebilmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

-Hocanın

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da, KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarıyla ilgili başlatılan bilgi sistemi çalışmalarının devam ettiğini, yeni sistemle, KKTC ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yanı sıra üniversitelerin öğretim üyelerinin bilgileri de dahil olmak üzere öğrenci kabulleri, kayıt, işleyiş ve mezuniyet işlemleri gibi konuların da YÖDAK tarafından kontrolünün sağlanacağını belirtti.

Çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı'yla uyumlu bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Hocanın, Türkiye Yükseköğrenim Kurulu’nun (YÖK) YÖDAK’a sıkıntıların aşılması için verdiği teknik desteğin önemine işaret etti.

Hocanın, çalışmaların yükseköğretim alanında güvenilir bir sistem için yapılmakta olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a yürütülen çalışmalar konusunda verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Hocanın, Cumhurbaşkanı Tatar’ı düzenli olarak yürütülen faaliyetler konusunda bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.