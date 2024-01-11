Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ersin Tatar, Regaip Kandili gibi anlamlı bir günde Dr. Suat Günsel Camisi’nin açılışının yapılmasının ayrı önemi olduğuna işaret ederek böyle anlamlı bir açılışta KKTC’yi ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin altyapısının güçlendirilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Tatar, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depreme değinerek, 2024 yılının daha güzel bir yıl olmasını diledi.

KKTC’nin sürekli olarak geliştiğini ancak çağdaş değerlerle çelişen izolasyonların artık son bulması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum zihniyetinin değişmediğini ve barış sürecine hizmet etmediklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin atanan kişisel temsilcisinin yapacağı görüşmelerle Kıbrıs'ta müzakere süreci için ortak zemini araştıracağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının bunu 6 aylık bir süre için kabul ettiğini söyledi.

Resmi müzakerelere egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi ile başlanabileceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum zihniyetinin ortak zemini yok etmek için uğraşmaya devam ettiğini söyledi.

Yeni açılımlar ve fırsatlarla birçok alanda yürütülen projelerin ve gelişmelerin önemini vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın da ülkede bulunmasının önemine değinerek gösterdiği ilgi ve yakınlığa teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nın ulaşım konusunda önemli gelişmeler sağladığına da değindi.

-Yılmaz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşmasında, Ercan Havalimanı’nın ardından Dr. Suat Günsel Camisi’nin açılışı dolayısıyla adada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni projeler ve açılışların devamını temenni etti.

“KKTC 6 minareli camiye kavuştu. Tekrardan hayırlı olsun” diyen Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin Regaip Kandili’ni de tebrik etti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, sevgilerini ve tebriklerini iletti.

Su projesine değinen Yılmaz, içme suyu sonrası sulama suyu olarak suyun kullanılması için çalışmaların yapılmakta olduğunu belirtti ve su projesi ardından enterkonnekte sistemle elektrik projesi için de fizibilite çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tüm adanın Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Avrupa’daki sisteme entegre olmasını temenni ettiklerini dile getiren Yılmaz, teknik ve mali olarak Türkiye Cumhuriyeti üzerinden elektrik sağlanmasının en makul yol olduğunu hatırlattı.

KKTC’nin yenilenebilir enerji konusunda büyük bir potansiyel olduğunu kaydeden Yılmaz, sağlık ve eğitim başta olmak üzere diğer alanlarda devam eden çalışmalara değindi.

Yılmaz konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iki devlet siyasetinde ortaya koyduğu net duruş dolayısıyla teşekkür ederek Türkiye Cumhuriyeti olarak bu vizyonu paylaştıklarını yineledi.

İki devletin müzakeresi olacağını bu konuda herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini de belirten Cevdet Yılmaz, “KKTC’nin önümüzdeki dönemlerde izolasyonlardan kurtulup devlet olarak dünyayla entegre bir şekilde yoluna devam etmesi yönünde her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki gözlemci üyelik ve Azerbaycan ile kurulan ilişkiler gibi olumlu gelişmelerin ilerleme sağlandığının göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.