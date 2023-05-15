Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, büyük bir olgunluk ve çok yüksek katılımla gerçekleşen kritik seçimde, TBMM’de çoğunluğu elde eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her alanda ileri götürülmesi temennisinde bulunarak, sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini iletti.