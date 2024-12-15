Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi  Sibel Tatar  Bellapais IW Derneği'nin kadın ve çocuklara destek projeleri kapsamında  düzenlediği geleneksel ‘Yılbaşı Şenliği’ etkinliğine katıldı. 

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı Seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Sibel Tatar'ın Kurucu Başkanı olduğu dernek tarafından 

Girne Belediyesi Açık Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel yiyecek, içecek ile yerel ürünlerin yer aldığı standlar kuruldu.

 Standları gezen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, esnaf, yerel üretici ve halkla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Editör: Mehmet Mehmet