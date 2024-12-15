Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar Bellapais IW Derneği'nin kadın ve çocuklara destek projeleri kapsamında düzenlediği geleneksel ‘Yılbaşı Şenliği’ etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Sibel Tatar'ın Kurucu Başkanı olduğu dernek tarafından

Girne Belediyesi Açık Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel yiyecek, içecek ile yerel ürünlerin yer aldığı standlar kuruldu.

Standları gezen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, esnaf, yerel üretici ve halkla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.