Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon Üniversitesi’nde öğrencilerle söyleşi etkinliğine katıldı.

Trabzon Üniversitesi Yerleşkesinde yer alan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon’da gaziler, sivil toplum örgütleri, esnaf, üniversite, iş insanları ile bir araya geldiğini, kendisine fahri doktora tevdi edildiğini ifade ederek, kendisine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

Öğrencilere üniversite eğitimde başarılar dileyen ve birlik beraberliğin önemini vurgulayan Tatar, öğrencilere Kıbrıs tarihi, Kıbrıs sorunu ve KKTC ile ilgili bilgi verdi.

Kıbrıs’ın Türkiye için önemli bir ada olduğuna işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü andı, Kıbrıs Türk halkının her zaman onun izinden gittiğini söyledi .

Türkiye’den ülkeye gelen suyun hem evlerde hem de tarım alanında kullanıldığını belirten Tatar, eğitim alanında da gelişen KKTC’nin, turizm ile birlikte de gelişimini sürdürdüğünü kaydetti.

Pandemi, savaşlar ve Adıyaman depreminin kendilerine zor günler yaşattığını ifade eden Tatar, yeni dönemde Türkiye’nin sağlayacağı gelişmelerin KKTC’ye de olumlu etkilerinin olacağına inanç belirtti.

KKTC’nin bölgesinde bağımsız bir Türk devleti olduğunu, Türkiye’nin desteğiyle de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası alanda görünürlüğü ve tanınırlığının artması için yapılan çalışmaları anlatan Tatar, KKTC’nin bölgedeki enerji kaynakları açısından da önemli bir stratejik alanda yer aldığını ve büyük projelerde yer alabileceğini söyledi.

Osmanlı devleti tarafından İngiltere’ye kiralanan adanın, ilhak edilmesi sonrası Yunan adası yapılmak istendiğini ancak Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sonrası Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak yerini aldığını anlatan Tatar, milli davanın Türkiye ile birlikte sürdürüldüğünü, KKTC’nin her alanda geliştirilmesi ve uluslararası görünürlüğünün sağlanması için de çalıştıklarını kaydetti.

Mavi Vatan’da KKTC ile Türkiye’nin işbirliği ve yapılan anlaşmalarla yetki alanlarının artırıldığını ifade eden Tatar, hava sahası ve denizde güvenliğin sağlandığını belirtti.

Tatar, KKTC’nin bölgede bağımsızlık barış güvenlik ve huzurun teminatı olduğunu belirterek, KKTC’yi yaşatıp geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tatar, Trabzon ile KKTC arasındaki bağlara da işaret ederek, 1974 sonrası bu bölgeden ülkeye yerleşen 30 bine yakın vatandaş olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 500 yıla yanaştığını ifade eden Tatar, bu sürede ciddi bir birlik beraberlik sağlandığını belirtti.

Şimdi de KKTC’yi geleceğe emin adımlarla taşımak amacıyla her alanda Türkiye ile birlikte ciddi şekilde çalıştıklarını anlatan Tatar, direkt uçuşların yapılmasıyla karşılıklı ilişkilerin gelişeceğine vurgu yaptı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok bedeller ödeyerek bugüne geldiğini ve Türk gençliğinin milli davaya sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, gençlerden, KKTC’ye destek vermesini, ilişkileri geliştirmesini, sahip çıkmasını, uluslararası temaslarda savunmasını istedi.

“Türkiye’nin ikinci yüzyılında önemli bir yere sahip olacak gençlerden kişisel gelişime önem vermelerini” de isteyen Tatar, gençlere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Tatar, eğitim, turizm, inşaat, yatırım ve tarım alanları ile ilgili bilgiler verdi, KKTC’nin gelişen bir devlet olduğunu, çok sayıda ülkeden yatırım aldığını, bazı alanlarda sıkıntılar yaşansa da devletin gereken önlemleri almak için yasal düzenlemeler yaptığını anlattı. Tarımsal arazilerin korunması gerektiğini vurgulayan Tatar, KKTC’nin bağımsız, egemen bir devlet olarak yoluna devam edeceğini ifade etti.

Kapalı Maraş açılımı, Pile - Yiğitler yolu yapımındaki sıkıntılar, KKTC’nin deniz yetki alanları, BM’nin tutumu ile ilgili öğrencilerin sorunlarını yanıtlayan Tatar’a, öğrenciler, KKTC ziyareti taleplerini de iletti.

Haber: Emir Ertorun