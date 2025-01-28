Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Demokratik Birlik Başkanı Yardımcısı Mehmet Sağanak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KKTC’nin böylesi önemli bir organizasyonda temsiliyetinin olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile münasebetlerin artarak devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, farklı ülkelerle de bir araya gelerek, kaynaşmanın KKTC’ye olumlu yansımaları olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Demokratik Birliği'nin düzenlediği toplantılarda birçok yabancı temsilci ile görüşmenin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, KKTC’de yaşanan gelişmeleri diğer üyelerin gözlemleme fırsatı yakaladığını, bu durumun da tanınma çabalarına katkı sağladığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma yolunda karşılaştığı zorluk ve sıkıntılara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin destek ve yardımı ile bunun giderek aşıldığını söyledi.

İki ayrı halk, iki ayrı devlet olduğu gerçeğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bu vurgunun statülerini üst noktaya taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, bu desteklerden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Uluslararası Demokratik Birlik Başkanı Yardımcısı Mehmet Sağanak ise, birlik hakkında bilgi vererek, çalışmaları konusunda bilgiler aktardı.

32 ülkede teşkilatlandırdıklarını ifade eden Sağanak, toplantılarda ve görüşmelerde KKTC’yi anlatma ve konuşma imkanı bulduklarını, aktif olarak bu konuyu aktardıklarını vurguladı.