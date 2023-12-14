Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (TÜRKONFED) heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde, TÜRKONFED’in çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insanlık dramının sürmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşarak, Kıbrıs Türklerinin de 1974 öncesinde benzer olayları yaşadıklarını, barış ve huzurun öneminin Kıbrıs Türk halkı tarafından iyi bilindiğini söyledi.

Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının Kıbrıs Türk halkı için hayati önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Yüzyılının başarılarının KKTC’ye de olumlu yansımaları olacağını belirtti. Türk dünyasının kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının refahı, milli ve ekonomik değerinin yükseltilmesi için dinamik iş dünyasında KKTC’nin de farklı alanlardaki gelişmelerden yararlanmasının ve gençlerin geleceğine umut olacak yeni sektörlerin yerleşmesinin önemine değinen Tatar, federasyon üyelerine başarılar diledi.