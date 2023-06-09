Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal, bağıştan dolayı teşekkür ederek, bağış makbuzunu Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.