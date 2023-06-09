LTB’den İş Yerlerine Yönelik Hem Denetim Hem De Bilgilendirme Yapıldı LTB’den İş Yerlerine Yönelik Hem Denetim Hem De Bilgilendirme Yapıldı

 Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal, bağıştan dolayı teşekkür ederek, bağış makbuzunu Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.