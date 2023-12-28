Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ardahan Şubesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Ardahan’da gördüğü misafirperverliğe teşekkür ederek, Ardahan ile Kıbrıs arasındaki ortak tarihi bağlara işaret etti.

İki yerde de varoluş mücadelesi verildiğini ifade eden Tatar, gaziler ile iş insanlarına Ardahan’a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ardahan’ın Türkiye için önemi bir il olduğunu ifade eden Tatar, milli Kıbrıs davasının da Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Ardahan Üniversitesi’nin de bölgeye güç verdiğini belirten Tatar, ticaret ve sanayi odasını çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Karşılıklı ticari ilişkilerin gelişmesini temenni eden Tatar, KKTC Sanayi ve Ticaret Odası başkanlarının selamlarını iletti, KKTC’de görmek istediğini söyledi.

KKTC’nin turizm ve eğitim adası olduğunu, ticaretin geliştiğini anlatan Tatar, KKTC’nin siyasi mücadelesinin sürdüğünü ancak bu sürerken gelişimi de sürdürdüklerini kaydetti.

KKTC’nin 100’den farklı ülkeyle ticaret yaptığını da ifade eden Tatar, her alanda işbirliği yapılabileceğini belirtti.

Tatar, gazilere de saygı ve minnetlerini ifade ederek, sağlık ve mutluluk diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bizim için önemli olan milli birlik ve beraberliğimizdir” diyerek, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu vurguladı.

Bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde yaşaması ve güçlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, yeni Türkiye yüzyılında Türkiye’nin daha da güçleneceğini ve Türkiye’nin desteği ile KKTC’nin de güçlenerek yoluna devam edeceğini vurguladı.