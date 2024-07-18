Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Kıbrıs gazileri ve şehit ailelerine yaptığı ziyaretleri anımsattı ve “Yaptığım temaslarda sizlerin hizmetlerini ne kadar takdir ettiğimi dile getirmekteyim” dedi.

KKTC’deki derneklerla dayanışma ve iş birliğinin KKTC-Türkiye Cumhuriyeti dayanışma ve kardeşliği olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz bugün burada devletimizle var isek, barış ve huzur içinde KKTC’de yaşıyorsak, ulusal çıkarların korunmasında Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettiğimiz içindir” dedi.

Milli birlik ve beraberliğin devam etmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşmanın ancak iki devletlilik esasına dayalı olması gerektiğini vurguladı. Eski müzakere süreçlerinde bırakılan yerden devam edilmesinin Annan Planı ve Crans Montana’da yitirilen şansların ardından artık mümkün olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke Türkiye ile birlikte hareket etmenin Kıbrıs Türkleri için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Karşılıklı temasların Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümünde sürmesinden, Derneğin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında Kıbrıs Türkleri ile birlikte olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan gazilere saygı ve hürmetlerini iletti.