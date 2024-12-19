Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur Sen Konfederasyonu heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geleceğe bakarken Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle devletlerine ve egemenliklerine sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Tatar, işbirliğinin her noktada önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ve Türk Dünyası ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve yapısını daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için var gücüyle çalıştığını kaydetti.

Geçmişten bugüne, Kıbrıs Türk halkı olarak imkansızı başardıklarını vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün geçmişte çok zor günlerden geçtiğini ve yok olmanın eşiğine geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan, Yavru Vatan, Mavi Vatan ve Gök Vatan, bunları güvenlik ve gelecek için bir arada tutmak çok önemlidir. Ulusal çıkar ve menfaatlerin korunma noktasında KKTC önemli bir noktadadır” dedi.

Temasların öneminin altını çizen Tatar, işbirliği zeminini hazırlayan bağlantıların gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan’ın kurumsal bilgisine ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye ile temasların daha da artırılması temennisinde bulundu.