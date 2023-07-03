Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Londra ziyareti çerçevesinde bugün, Türk Bankası’nı ziyaret ederek, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ve Operasyon Direktörü Phil Sowter ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Türk Bankası’nı ziyaret etmekten ve 122 yıllık geçmişi bulunan bankanın gelişimi ve elde ettiği önemli başarılar ile ilgili bilgi almaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Türk Bankası, KKTC ve İngiltere arasında finansal ve teknolojik alanda önemli bir köprüdür ve KKTC’nin varlığını uluslararası finans merkezinde temsil etmektedir. Haringey’deki şubeden Kuzey Londra’da genel merkeze büyüyen bankanın başarısı, vizyon ve özverinin sonucudur.”

Lefkoşa’da kurulan Türk Bankası’nın kurucularına ve emeği geçen tüm geçmiş yönetimlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugün faaliyetlerini sürdüren yönetim kurulunu tebrik ederek başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, bankanın vizyon, özveri ve sermayenin Londra’ya enjeksiyonu ile büyüyerek geliştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, bankanın farklı birimlerini de ziyaret ederek banka çalışanları ile görüştü; bankanın gelişen yeni hizmetleri olduğunu belirterek genç çalışanlarına da başarılar diledi.

Dün katıldığı 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de çok sayıda Kıbrıs Türkü’nün yaşadığını ve iş dünyasında ve birçok yatırımda Kıbrıs Türklerine teşvik yapılmasının önemine işaret etti.

Erhan Raif de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Türk Bankası’nın İngiltere Merkezi’ni ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi ve “Lefkoşa’da kurulan ve bugün İngiltere’de hizmet veren bir Kıbrıs Türk bankası olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Phil Sowter da konuşmasında, Cumhurbaşkanı ile tanışmaktan onur duyduğunu ve atılabilecek ileri adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.