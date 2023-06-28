Cihangir’de Ahmet Ayrancıoğlu ve Mehmet Mesaryalı’nın evlerinde ayrı ayrı gerçekleşen madalya takdimine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, milli mücadele madalyasını Ahmet Ayrancıoğlu’na takdim eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Mesaryalı’nın madalyasını ise geçen yıl hayatını kaybetmesinden dolayı oğlu Osman Mesaryalı’ya takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, madalyaları takdim etmesinin ardından yaptığı konuşmada, TMT mensuplarının Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün, anavatan Türkiye ve TMT mücahitleri sayesinde bir devlete sahip olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadeleye yaptıkları katkılardan dolayı Ahmet Ayrancıoğlu’na ve Mehmet Mesaryalı’nın ailesine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Ayrancıoğlu ve Mesaryalı ailelerinin Kurban Bayramlarını da kutladı.

TAK