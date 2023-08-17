Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucusu, baş yönetmeni ve oyuncusu Hilmi Özen’i evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açklamada, “Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Hilmi Özen’in beyefendiliği, kusursuz Türkçesi ve diksiyonu ile hepimizin saygısını kazandığını” dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucusu, baş yönetmeni, oyuncusu, aynı zamanda Milli Mücadele yıllarında Bayrak Radyosu’nda Mücahidin Sesi programıyla yüreklerimize dokunan büyük üstat Hilmi Özen’i evinde ziyaret ederek hem Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’la olan anılarını dinledim hem de hayata dair samimi sohbetler ettik.

Beyefendiliği, kusursuz Türkçesi ve diksiyonu ile hepimizin saygısını kazanan, Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun gerçek anlamda duayen ismi Hilmi Özen’e, eşi Deniz Hanım’a, kızları Meliz Birinci ve damadı Ertan Birinci’ye, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum.

Halkımızın her daim takdirine mazhar olmuş değerlerimiz, Kıbrıs Türk Halkı’nın kalbinin en müstesna yerindedir.”