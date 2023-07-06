Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV) Genel Başkanı Aybüke Yalçın ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de en güneyde bulunan bir Türk devleti olan KKTC’nin büyük bedeller ödenip kurulduğunu belirterek, Rum -Yunan ikilisinin yaptığı çağdışı izolasyonlara rağmen yoluna devam ettiğini söyledi.

Yeni Türk yüzyılında Türkiye’nin ağırlığının daha fazla hissedildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın girişimleriyle KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatına gözlemci üye olduğunu dile getirdi.

TİSAV’ın Türk dünyası hakkındaki düşünceleri ve bilimsel yayınlarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak çalışmalarda buluşmayı temenni ederek, başarılar diledi.

Yalçın

TİSAV Genel Başkanı Aybüke Yalçın ise, vakfın, Türkiye ve Türk dünyasında iktisadi ve sosyal araştırmalar yapmak amacıyla kurulduğunu belirterek, kendilerini kabul ederek görüşen Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.