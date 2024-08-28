Tatar: “Hedefimiz halkımızı mutlu edebilmek, halkımızın refahını yükseltebilmek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu kabul etti.

Kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu. Bakan Uraloğlu’nu, Cumhurbaşkanlığı’na gelişinde Müsteşar Okan Donangil karşıladı.

-Tatar: “Hedefimiz halkımızı mutlu edebilmek, halkımızın refahını yükseltebilmek”

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisinin Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, Binali Yıldırım’ın Türkiye’nin Ulaştırma Bakanı olduğunu ifade ederek, “Onunla çok çalışmalarımız oldu” dedi.

İzolasyonlara rağmen KKTC’nin iletişimi, altyapısı, yollarıyla ilgili çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yapılmasının büyük bir nimet ve değer olduğunu vurgulayan Tatar, “Sizlerin ziyareti bu bağlamda büyük anlam taşımaktadır” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi, KKTC’nin tanınma noktasına geldiğini, ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini kaydeden Tatar, uluslararası camianın artık Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet, iki ayrı otorite olduğunu gördüğünü belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci, KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünün kutlandığını dile getiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak stratejik ve politik olarak KKTC’nin yerini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hedefimiz halkımızı mutlu edebilmek, halkımızın refahını yükseltebilmek ve bu coğrafyada anavatan, yavru vatan, Mavi Vatan birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmektir” diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Şuşa’daki toplantısına katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Doğu Akdeniz’de limanlarımızla ve diğer imkanlarımızla bütün Türk dünyasının bir bakıma Akdeniz’e açılan penceresi ve temsilcisi olarak ulusal, milli çıkar ve menfaatlerin korunması bakımından çok stratejik bir pozisyondayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşın refahını ve güvenliğini artırmak ve dışa yönelik KKTC’nin jeopolitik, jeostratejik gelişmelerle önemini daha da yükseğe taşıyabilmek için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde gereken katkıyı koyacaklarını belirtti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağının hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, projenin tamamlanmasıyla trafikte çok daha hızlı akış olacağını ifade etti. Tatar, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Uraloğlu: “Yatırımlarımızı devam ettireceğiz”

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, kabulü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, “Şeref duyduk” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamalarından bir ay sonra yeniden KKTC’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Uraloğlu, Lefkoşa Çevre Yolunun devamı ile ilgili bugün temel atılacağına dikkat çekti.

Ulaştırma Bakanlığı olarak KKTC’nin neye ihtiyacı varsa yapacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, ekipte yer alan iletişimden sorumlu Bakan Yardımcısı ile birlikte bugün bazı konuları görüşeceklerini söyledi.

Türkiye Karayolları Genel Müdürünün de ekipte olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, özellikle doğu-batı yollarında güzel işler yapıldığını kaydetti. Abdulkadir Uraloğlu, “İnşallah yatırımlarımızı sizin desteklerinizle beraber devam ettireceğiz” dedi.

Mavi Vatan noktasında da Gemi Trafik Yönetim Hizmetleriyle ilgili bir çalışmaları olduğunu ifade eden Uraloğlu, çalışma hayata geçirildiğinde, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de güçlü olan stratejik konumunu daha da güçlendireceklerini söyledi.

Kabulde, karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.