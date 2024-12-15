Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TBK Gazisi Faik Alar’ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi'nde yer alan cenaze töreninde aileye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, törende bir de konuşma yaparak Alar’a 'Allah'tan rahmet diledi.

Faik Alar’ın Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve Kıbrıs Türklerine adadaki huzur içerisindeki yaşantısını emanet eden kahramanlardan olduğunu kaydeden Tatar, “ 50 yıldır bu topraklarda, Kuzey Kıbrıs sevdalısı olan gazimiz, bu vatanı bizlere emanet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olması hasebiyle ifade ettiğim -anavatan, yavru vatan, mavi vatan ve gök vatanı ve böylesi bir milli değeri, ülküyü kazanmamızda çok önemli rol oynayan gazileri, selamlarken; onların arkadaşı olan Faik Alar’ı bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, şehitlerini hiçbir zaman unutmayacağını ifade ederek, gazilerine de her zaman değer verdiğini bu milli değerlerle ilerlemenin mutluluğu içerisinde olduğunu vurguladı.

Her gazinin Kıbrıs Türk halkı için ayrı bir değer olduğunun altını Çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Faik Alar’ı bu duygularla uğurladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına son verirken, “Bizleri millet yapan duyguları ve değerleri unutmadan, ne uğruna mücadelemizi sürdürdüğümüzün bilinci ile yolumuza emin bir şekilde devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsız bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerini alırken, bu minnet ve vefa duygularını paylaşıp ifade etmek bizler için bir gururdur” dedi.