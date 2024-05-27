Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sydney'deki Türk eğitim kurumlarından Maarif Okullarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Maarif Okulu öğrencileri halk oyunları ve Kıbrıs Türkülerinin seslendirildiği koro içerikli bir gösteri sundu.

Öğrencilere seslenen ve daha sonra sınıfları de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dilinin önemine vurgu yaparak dünyanın 53 ülkesinde yüksek standartlarla eğitim veren ve bunu Türk dili ve kültürü ile harmanlayan Maarif Okullarında okumanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Türkçe’nin çok geniş bir coğrafyada 300 milyonu aşkın bir nüfus tarafından kullanılan önemli bir dil olduğunun altını çizen Tatar, Kıbrıs meselesine de değinerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm Türk Dünyası için ne kadar önemli olduğunun söyledi ve bu davaya sahip çıkmanın ve genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.