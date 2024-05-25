“Burada yaşayan Kıbrıslı Türkleri kucaklamak ve vatanınız KKTC ile ilişkilerinizi güçlendirmek amacıyla tarihteki ilk KKTC Cumhurbaşkanı olarak Avustralya'yı ziyaret ediyorum”

Kıbrıslı Türklerin Avustralya'daki 80’inci yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festival ve etkinliklerine katılmak üzere Avustralya’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sydney'deki en eski Kıbrıs Türk derneği olan Kuzey Kıbrıs Türk Derneği'ni (Northern Cyprus Turkish Association of New South Wales) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye Cumhuriyeti’nin Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Müge Hüdaverdi, dernek yetkilileri ve üyeleri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dernek yetkilileri ile yaptığı toplantıda, Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“80’inci yıl çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu çerçevede, Sydney ve Melbourne'da düzenlenen çok sayıda kutlamaya buradaki Kıbrıslı Türklerle katılmak için buradayım. Vatanınızdan binlerce kilometre uzakta olsanız da kalbiniz ve düşünceleriniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yledir. Biz de KKTC’de, Avustralya'daki Kıbrıs Türklerini de hiçbir zaman unutmadık ve buradaki varlığınızı çok önemsiyor, KKTC ile ilişkilerinizi ve bağlarınızı güçlendirmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin kurucusu Boral Avni'yi ve aynı zamanda derneğin Granville, Sydney'deki şimdiki binasının ilk başkanı olan Adil Nami'yi saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sydney ve Melbourne merkezli sivil kuruluşlarla pandemi dönemine kadar uzanan çok sayıda çevrim içi toplantı yapıldığını belirterek, "Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türklere büyük önem veriyorum" dedi.

Üç yılı aşkın süredir Avustralya’yı ziyaret etmesi için davet aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizi, Kıbrıs Türk kimliğinizi kaybetmeden dünyanın diğer ucunda başarılı bir şekilde kimliğinizi koruduğunuz için takdir ediyorum” dedi.

-“Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gidişi 1940'lara kadar uzanıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Avustralya'daki Kıbrıslı Türklerin öyküsü, İngiliz sömürgesi döneminde Kıbrıs Türk halkına uygulanan baskılar nedeniyle ve sonrasında adayı Yunanistan'la birleştirmeyi amaçlayan Kıbrıslı Rumların zulümlerinden, soykırım ve saldırılarından kaçmak için Kıbrıslı Türklerin ülkeye ilk ayak bastıkları 1940'lı yıllara kadar uzanıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “o dönemde Kıbrıs'taki durum nedeniyle atalarınız ana vatan Türkiye ile İngiltere ve Avustralya'ya ve dünyanın diğer bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar” dedi. Avustralya'ya ilk giden Kıbrıslı Türkleri yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, devamla şunları söyledi:

"Hepiniz Avustralya'nın gelişmesine ve refahına katkıda bulunuyorsunuz ve burada farklı sektörlerde kendinizi topluma kabul ettirdiniz, birçoğunuz başarılı girişimciler, doktorlar, iş insanları oldunuz ve hatta bazıları siyasete girdi. Yurt dışında yaşamış ve eğitim görmüş biri olarak vatanınız olan KKTC'ye duyduğunuz sevgiyi ve tutkuyu iyi biliyorum. Kalplerinizin bizimle olduğunu ve Kıbrıslı Türkler için adalet istediğinizi biliyorum.”

-“Yeni vizyonumuz iki devlet”

Cumhurbaşkanı Tatar, öz vatanlarından binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen her Kıbrıslı Türk'ün, özellikle de gençlerin, Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm için yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirterek, “Bugün söylediklerim Kıbrıs Adası’ndaki gerçeklerdir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki devlet vardır. Kıbrıs Türk halkı, yarım asırdan fazla bir süredir, Rum eski Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'in de belirttiği gibi, Kıbrıs Rum tarafınca en az 15 kez reddedilen bir çözüme varmak için yoğun bir şekilde çalışmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta doğuştan gelen haklarımıza, yani egemen eşitliğimize ve eşit uluslararası statümüze dayanan gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik yeni vizyonum nedeniyle halkım tarafından seçildim.” ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Nisan 2004'te ayrı ayrı yapılan eş zamanlı referandumlarda Kıbrıs Rum tarafının yüzde 76 oranında ‘hayır’ oyuyla bir çözüm planını reddettiğini, Kıbrıs Türk halkının ise yüzde 65 oyuyla kabul ettiğini, buna rağmen Kıbrıslı Rumların tek taraflı AB üyesi olduğunu, verilen sözlere rağmen uluslararası toplum tarafından Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların ise devam ettiğini kaydetti.

Federal çözüme yönelik son girişimin, Temmuz 2017'de Crans-Montana'da başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

"Tekrarlanan başarısızlıklar, Kıbrıslı Rumların kendilerini Kıbrıslı Türkler ile eşit olarak kabul etmeyen, güç ve refahı paylaşmayan zihniyetini sürdürdüğünü açıkça göstermektedir. Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan ana vatan ve garantör ülke Türkiye'nin de tam desteklediği yeni siyasetle, Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açarak, bugüne kadar yalnızca statükoyu korumaya hizmet eden aynı eski temelde ısrar etmektense federal çerçevenin dışında düşünmenin ve ileriye bakmanın zamanının geldiğini tüm dünyaya anlatmaya devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni ve resmi bir süreç başlatmak için BM Genel Sekreteri tarafından altı aylık bir süre için görevlendirilen kişisel temsilci atanmasının ardından ortak zeminin var olup olmadığının araştırılması amacıyla bir çalışmanın devam ettiğini söyledi. Tatar, kişisel temsilciyle "doğuştan gelen haklarımızın yeniden teyit edilmesi ve kabul edilmesi gerektiğini" konusunda görüştüğünü anlatarak, uluslararası toplumun uyguladığı izolasyonların sona ereceğine yönelik verilen sözleri de kendisine hatırlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “vizyonunun iki egemen devletin iş birliğine dayalı bir ilişki içinde iyi komşuluk ilişkileri içinde bir çözümün ancak sürdürülebilir ve kalıcı olacağını kişisel temsilciye anlattığını” söyledi.

-“Aramızdaki köprüyü güçlendirmek için buradayım”

Cumhurbaşkanı Tatar, Sydney'de kurulan en eski Kıbrıs Türk Derneği'ni ziyaret etmekten onur duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Hepinizi kucaklamak, başarılarınızı takdir ettiğimi göstermek için Avustralya'yı ziyaret ediyorum. Sizleri dayanışma ve birlik içinde hareket etmeye çağırıyorum. Dünya uluslarının ve insanlarının sahip olduğu adalet ve eşit statü, eşit muamele ve eşit fırsatlar için mücadelemizi sürdürürken, kalplerimiz vatanımızın refahı ve geleceği için birlikte atıyor. Atalarınızın vatanını unutmamak için sizleri KKTC'ye yatırım yapmaya çağırıyorum. Aramızdaki köprüyü güçlendirmek için buradayım. Her biriniz egemenliğinin ve Devletinin kabulü için mücadele eden çok şerefli bir halkın mensubusunuz.”

Cumhurbaşkanı Tatar, gösterilen konukseverlik için üyelere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

-Hüdaverdi: “Bugün bizim bayramımız”

Dernek Başkanı Müge Hüdaverdi de yaptığı konuşmada, "Bugün bizim bayramımız. Kıbrıs Türk toplumu olarak 80 yıldır bu anı bekliyorduk. Sonunda KKTC Cumhurbaşkanımız aramızda" dedi.

Bugün Avustralya'da yaklaşık 100 bin Kıbrıslı Türk'ün yaşadığını belirten Hüdaverdi, “Kıbrıs Türk halkının yaşanan baskılar nedeniyle 1940'lı yıllardan itibaren Avustralya'ya yerleştiğini” söyledi.

“Birçok Kıbrıs Türkün sivil çatışma nedeniyle Kıbrıs’tan ayrıldığını” belirten Hüdaverdi, 1960'lı ve 1970'li yıllarda daha iyi bir gelecek kurmak için Kıbrıs adasından Avustralya'ya giden birçok Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin "barışçıl ve çalışkan insanlar" olduğunu belirten Hüdaverdi, "Halkımızın yaklaşık 80 yıl önce Avustralya'ya getirmiş olduğu zengin bir kültürel miras var" dedi.