Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün, her daim güçlü sosyal ilişkileri ve mesleki başarısıyla kalplerde yaşayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hayatını kaybeden duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü için taziye mesajı yayımladı. Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden, yıllarca hem görsel hem yazılı medya alanında önemli görevlerde bulunmuş Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Süleyman Ergüçlü her daim güçlü sosyal ilişkileri, mesleki başarısıyla kalplerimizde yaşayacaktır.

Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar diliyorum. Ailesinin ve tüm basın camiasının başı sağ olsun.”