Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nermin Anıl’ın Lefkoşa'da düzenlediği “Herşey Hiçbir şey” isimli resim sergisini ziyaret etti.
Sergiyi düzenleyen Nermin Anıl’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sergiye gelen vatandaşlarla sohbet etme fırsatı buldu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nermin Anıl’ın Lefkoşa'da düzenlediği “Herşey Hiçbir şey” isimli resim sergisini ziyaret etti.
Sergiyi düzenleyen Nermin Anıl’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sergiye gelen vatandaşlarla sohbet etme fırsatı buldu.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P