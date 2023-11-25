Cumhurbaşkanı Tatar: “Turizm Faaliyetleri Gelişmeye Devam Ediyor” Cumhurbaşkanı Tatar: “Turizm Faaliyetleri Gelişmeye Devam Ediyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nermin Anıl’ın Lefkoşa'da düzenlediği “Herşey Hiçbir şey” isimli resim sergisini ziyaret etti.

Sergiyi düzenleyen Nermin Anıl’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sergiye gelen vatandaşlarla sohbet etme fırsatı buldu.