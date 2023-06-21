Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Resim Öğretmeni Ülviye Karabaşak’ın Saçaklı Ev’de düzenlediği, çoğunluğu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan Renkler ve İzler adlı VI. Karma Resim Sergisi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, böylesine anlamlı bir serginin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, çocukların elinden çıkan eserleri izlemenin, gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinliğin amacının, çocukların resme olan yeteneğini ortaya çıkarmak ve onların ileride başarılı ressamlar olarak yetişmesi olduğunu kaydetti.

“Sanatımız ve kültürümüzle varlığımızı sürdürebilmek için uluslararası etkinliklerde Kıbrıs Türk halkının sesi olacağınıza inanıyorum. Ülkemizde çok değerli sanatçılarımız vardır. Çocuklarımızın ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ederim. Gözlerinizden öper, hepinize başarılar dilerim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sergiye katılan çocuklara teşekkür belgesi takdim etti.

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