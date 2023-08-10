Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklere, Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için yayımladığı taziye mesajı şöyle;

“Dünya barışını tehdit eden teröre karşı mücadele artarak devam edecektir

Anavatan Türkiye’nin bölücü terör örgütlerine karşı, terörü kaynağında kurutup ulusal ve sınır güvenliğini korumaya yönelik yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında 1 Subay, 2 Uzman Çavuş, 1 Uzman Onbaşı ve 1 Sözleşmeli Er’in şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım

Türkiye’nin uluslararası hukuka dayanan en temel hakkı olarak, her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri alarak dünya barışını tehdit eden teröre karşı sürdürdüğü kararlı mücadelenin artarak devam edeceğine inancımı yinelerken, böylesi kalleş saldırıların beyhude olduğunu vurgulamak istiyorum.

Yaşanan bu menfur saldırı sonucu şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize şahsım ve devletim adına başsağlığı diliyorum”